Традиционные осенние ярмарки проходят в школах Ингушетии

«Каждый класс подготовил собственный торговый стол с сезонными фруктами и овощами, домашней выпечкой, сладостями, заготовками, поделками и сувенирами», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы муниципалитета.

Школьники самостоятельно представляли свою продукцию, приглашали гостей и помогали покупателям с выбором. Ярмарка прошла в дружеской атмосфере и стала возможностью для ребят проявить инициативу, пообщаться друг с другом и поделиться результатами своего труда.

«Осенние ярмарки являются традиционным школьным мероприятием, которое позволяет объединить участников образовательного процесса и создать условия для совместного творчества», — подытожил собеседник.