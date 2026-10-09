Три дня подростки совершали покупки в Магасе украденной из машины картой

По данным следствия, подростки проникли в салон автомобиля ВАЗ-2110, который был припаркован во дворе многоквартирного дома по улице Кулиева и оказался незапертым. Один из них нашел в дверном кармане банковскую карту. В течение следующих трех суток ребята расплачивались этой картой в различных магазинах города.

Потерпевший узнал о пропаже случайно: зайдя в мобильное приложение онлайн-банка, он увидел списания, которые не совершал. Материальный ущерб составил 12 178 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК России (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Следователи провели комплекс следственных действий: несовершеннолетних допросили в присутствии законных представителей и педагогов-психологов, с подростками и их родителями провели профилактическую беседу.