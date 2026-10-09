Жителей и гостей Ингушетии приглашают посетить концерт ансамбля «Кабардинка»

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, зрителям представят номера из золотого фонда репертуара коллектива. В программу войдут кавказские народные танцы, сольные выступления, хореографические композиции с кинжалами и барабанные партии.

Начало мероприятия запланировано в 16 часов. Концерт пройдет в стенах государственного театра юного зрителя республики. Для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью предусмотрено бесплатное посещение.

«Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» — один из старейших профессиональных коллективов народного танца на Северном Кавказе. Не упустите возможность насладиться самобытностью кавказского танца, виртуозным мастерством артистов и богатством национальных традиций», — отметил собеседник.

Уточнить информацию и забронировать места, в том числе на льготных условиях, можно по телефону: +7 (929) 884-90-66.