Махмуд-Али Калиматов назвал оборону Малгобека важной вехой битвы за Кавказ

Сражение продолжалась 442 дня: с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Немецкий план захвата региона, получивший название «Эдельвейс», предусматривал овладение кавказскими нефтяными месторождениями, имевшими огромное значение для экономики и обороноспособности Советского Союза. Противник не смог добиться поставленных целей. Вместе с победой под Сталинградом разгром немецко-фашистских войск на Кавказе стал важным этапом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Медалью «За оборону Кавказа» были награждены около 870 тысяч человек.

«Важной страницей истории битвы за Кавказ стала оборона Малгобека. Здесь шли ожесточенные бои, в которых советские воины проявили мужество и стойкость, остановив продвижение врага», — отметил Глава республики.

За массовый героизм и мужество защитников города Малгобеку Указом Президента России Владимира Путина 8 октября 2007 года присвоено почетное звание «Город воинской славы».

«В обороне Кавказа достойное место занимает подвиг уроженцев Ингушетии, которые с мужеством и самоотверженностью сражались за свободу и независимость нашей Родины. Мы бережно храним память о тех, кто отстоял Кавказ и приблизил Великую Победу. Наш долг — передавать эту память молодому поколению, воспитывать уважение к истории страны и подвигу наших предков. Вечная память павшим героям. Низкий поклон всем, кто защищал нашу Родину», — подчеркнул руководитель региона.