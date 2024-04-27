УПЧ в Ингушетии помог с выплатой женщине недополученной пенсии покойного супруга

Собеседник издания отметил, что женщина 1948 года рождения обратилась к уполномоченному. Она подала жалобу, так как после смерти супруга ей не выплатили пенсию в полном объёме за июнь 2022 года в размере 39 964 рублей. Заявительница обращалась в Социальный фонд по республике, но вопрос не был решен.

Уполномоченный по правам человека отправил запрос в СФР по существу жалобы.

В результате заявительнице выплатили недополученные пенсионные выплаты ее супруга за указанный месяц с учетом индексации в размере 40 520 рублей.