В Ингушетии задержали членов ОПГ по делу о хищении свыше 1 млрд рублей

Отмечается, что с 2019 по 2022 год участники преступной группы изготавливали поддельные договоры купли-продажи недвижимости и договоры займа между ГУП «РОИЖК РИ» и покупателями. Они использовали копии личных документов с данными реальных людей и даже изготавливали свидетельства о рождении несуществующих детей, якобы рождённых за пределами России.

«Преступники тщательно скрывали свою деятельность, но правоохранительные органы раскрыли это дело. Было возбуждено уголовное дело, проведены обыски и задержаны три фигуранта, включая организатора ОПГ — директора республиканского унитарного предприятия ипотечного кредитования», — говорится в пресс-релизе.

Двое фигурантов заключены под стражу, а третья, имеющая на иждивении семерых несовершеннолетних детей, двое из которых — инвалиды, отправлена под домашний арест.

Расследование продолжается.