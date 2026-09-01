Ветераны СВО поздравили школьников Ингушетии с началом учебного года

Как проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе организации, особое внимание в ходе мероприятий было уделено первоклассникам, а также детям участников СВО и погибших защитников Отечества. Ветераны обратились к ученикам, родителям и педагогам с напутственными словами, подчеркнув важность образования, дружбы и стремления к новым знаниям.

По словам руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ислама Абадиева, участие ветеранов СВО в таких мероприятиях имеет не только символическое, но и воспитательное значение.

«Присутствие ветеранов СВО на школьных линейках — это важный элемент воспитательной работы. Живой пример мужества и служения Отечеству помогает формировать у подрастающего поколения верные духовно-нравственные ориентиры. Филиал фонда продолжит всесторонне содействовать семьям наших защитников в вопросах обучения и социализации детей», — отметил Ислам Абадиев.

После торжественных линеек военнослужащие стали участниками первых в новом учебном году внеурочных занятий «Разговоры о важном» для учащихся старших классов.