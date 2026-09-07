В Карабулаке Ингушетии прошла встреча с ветеранами СВО

В администрации города состоялась встреча заместителя главы Карабулака Тимура Евлоева с демобилизованными бойцами с участием социальных координаторов местного отделения фонда «Защитники Отечества» Исы Темирханова и Марьям Чемурзиевой.
Как информировали газету «Ингушетия» в муниципалитете, мероприятие организовали в формате живого общения. Ветераны озвучили вопросы по социальной адаптации и состоянию городской инфраструктуры. Значительное внимание уделили поддержке в поиске работы и получении новых профессиональных навыков.
Также военнослужащие интересовались графиком ремонта и обновления дорожного полотна на некоторых улицах населённого пункта. Тимур Евлоев обещал лично отслеживать решение каждого поднятого вопроса. В свою очередь, социальные координаторы регионального отделения фонда в Карабулаке рассказали о доступных государственных программах и объяснили, как оформить положенные выплаты и льготы.
По завершении беседы ответственным подразделениям были даны указания для быстрой проработки всех проблем, отмеченных участниками.