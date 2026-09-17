Мэр столицы Ингушетии проверил готовность избирательных участков к выборам 

Жители республики 18-20 сентября будут выбирать депутатов Государственной Думы IX созыва и регионального парламента VIII созыва. В столице региона будут работать четыре избирательных участка, которые проверил мэр Магаса Муса Тимурзиев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, для избирателей созданы все условия: оборудованы специальные комнаты для матерей с детьми, игровые зоны, пункты питания, помещения для совершения намаза и медицинские пункты.
Руководители школ и председатели избирательных комиссий рассказали градоначальнику о полной готовности к проведению выборной кампании. Голосование продлится с восьми утра до 20 часов вечера.