В Малгобеке субдилер салона связи осужден за фиктивную регистрацию SIM-карты 

Установлено, что в ноябре 2025 года осужденный, работая субдилером в одном из городских салонов сотовой связи, решил искусственно выполнить плановые показатели и получить премию. Для этого он оформил SIM-карту на клиента без его ведома, использовав паспортные данные человека. Это привело к несанкционированному изменению компьютерных данных.

При вынесении приговора Малгобекским городским судом были учтены позиция государственного обвинителя и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Фигуранту назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Также в доход государства конфискован телефон, который использовался как орудие преступления.