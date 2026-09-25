Археологи обнаружили в горах Ингушетии две уникальные вазы

«Специалисты отмечают их научную и историческую ценность, сопоставляя находки с экспонатами ведущих мировых музеев», — пояснил собеседник.

Один из артефактов представляет собой округлую вазу терракотового цвета с ручкой. Поверхность изделия украшена волнистым орнаментом, придающим ему своеобразный художественный облик.

Вторая ваза изготовлена из белой глины. По словам археологов, она выполнена в стиле изникской керамики — направления османского декоративно-прикладного искусства. Изделие украшено цветочными мотивами, арабесками и геометрическими узорами.

В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике подчёркивают, что обнаруженные артефакты являются свидетельством развития гончарного дела на территории Ингушетии и владения местным населением навыками изготовления глиняной посуды в глубокой древности.