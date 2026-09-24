Ингушского футболиста Халида Долтмурзиева пригласили в молодёжную сборную Грузии

Как информировали газету «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в ближайшее время молодёжная сборная Грузии проведёт серию важных встреч в квалификации к чемпионату Европы до 21 года. Так, 26 сентября команду ждёт домашний матч против сборной Греции. В дальнейшем предстоят выездные игры: 1 октября против Северной Ирландии, а 6 октября — против Германии.

Для Халида это шанс не только адаптироваться к новому уровню, но и показать свои сильные стороны в противостоянии с именитыми сборными.

Особо отмечается, что после непростого периода, связанного с травмами и вынужденными пропусками матчей, Долтмурзиев сумел вернуться на высокий уровень, показать свою полезность клубу и заслужить доверие тренерского штаба национальной молодежной команды.