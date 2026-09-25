ИТ-специалисты Минздрава Ингушетии представили регион на форуме «Нальчик 2026»

В пленарном заседании приняли участие заместитель министра здравоохранения страны Вадим Ваньков, руководитель Центра развития искусственного интеллекта в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Игорь Шулькин, заместитель директора по научной работе НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ Антон Владзимирский, а также министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов и другие эксперты данной отрасли.

Одной из основных тем форума стало развитие технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Участники обсудили практическое применение технологии в деятельности медицинских специалистов различных профилей и руководителей, а также современные подходы к цифровой трансформации систем здравоохранения регионов.

В тематических секциях «Цифровая трансформация здравоохранения в эпоху ИИ» эксперты в свою очередь рассмотрели использование данных электронной медицинской карты в целях увеличения процента эффективности диспансерного наблюдения, применение голосовых помощников и интеллектуальной видеоаналитики, развитие импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и корпоративных моделей внедрения искусственного интеллекта.

Кроме того, собравшиеся рассмотрели вопросы касаемо цифровых инструментов мониторинга антимикробной резистентности и инсультов, международного опыта оценки эффективности цифровых решений, а также применения технологий в части выявления редких болезней организма на ранних стадиях.

«Минздрав Ингушетии планомерно развивает направление цифровизации здравоохранения и последовательно достигает результатов в этой сфере. Мы понимаем, что современные технологии выступают значимым инструментом повышения эффективности работы системы. Уверен, что цифровизация наряду с развитием других направлений деятельности министерства будет способствовать дальнейшему повышению качества и доступности медпомощи для местного населения», — прокомментировал Мурад Кодзоев.

Отмечается, что участие в таком масштабном событии позволило представителям ведомства ознакомиться с актуальными практиками цифровой трансформации, обменяться опытом с коллегами из других регионов и определить перспективные направления развития цифровых технологий в системе здравоохранения субъекта.