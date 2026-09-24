В Ингушетии 17-летнего местного жителя будут судить за угон автомобиля

«Инцидент произошел в Сунже, где в июне этого года подросток вместе со знакомым завладел припаркованной на улице Хашагульгова машиной, ключи которой находились в замке зажигания. Некоторое время фигуранты передвигались на ней по городу, а также Сунженскому району и Карабулаку», — пояснил собеседник.

После этого обвиняемые оставили автомобиль поблизости к месту первоначальной стоянки. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следователи допросили свидетелей и провели комплекс необходимых мероприятий, в результате которых была собрана доказательственная база. Действия 17-летнего обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В отношении второго фигуранта расследование проводилось с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы. Специалисты установили у него психическое расстройство, препятствующее участию в уголовном судопроизводстве. В связи с этим материалы в его отношении направлены в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.