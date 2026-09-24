Инспектора лесной охраны Ингушетии заключили под стражу по делу о взятке

По словам собеседника, в 2025 году инспектор, отвечавший за соблюдение требований лесного законодательства, дважды получил через посредников от жителя субъекта деньги на общую сумму 125 тыс. рублей. Вознаграждение, как считает следствие, предназначалось за непринятие предусмотренных законом мер по пресечению незаконной вырубки лесных насаждений на территории Нестеровского участкового лесничества.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя. Его действия в свою очередь квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и реализуются необходимые следственные действия.

Уголовное дело в отношении инспектора возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Ингушетии и УЭБиПК МВД по региону.