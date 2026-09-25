Прокуратура Магаса восстановила пенсионные права 68-летнего горожанина 

Основанием для такого решения послужила справка о заработной плате с прежнего места работы за 1992–1996 годы, превышавшая среднемесячную зарплату по стране за тот период, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.

В защиту прав заявителя в суд был внесен иск с требованием установить пенсию в прежнем размере и произвести доплату удержанной части. Требования прокурора удовлетворены.

Мужчине вернули прежний объем выплат и возместили 350 тыс. рублей, незаконно удержанных за указанный период.