Приоритетные направления развития Назрановского района обсудили в Ингушетии

Основное внимание уделили вопросам развития территории, состоянию коммунальной и социальной инфраструктуры, а также поддержке участников СВО и их семей.

Напомним, Назрановский район является одним из крупнейших муниципалитетов республики. В его состав входят девять сельских поселений, где проживает более 110 тыс. человек. В ходе встречи Махмуд-Али Калиматов отметил необходимость системной работы районного руководства непосредственно на местах и оперативного решения вопросов, влияющих на качество жизни населения.

«Глава района должен лично погружаться в проблематику, знать ситуацию в каждом населенном пункте, контролировать исполнение решений и постоянно поддерживать связь с населением. Вопросы муниципального уровня необходимо решать на месте. Если требуется участие властей республики — своевременно формулировать конкретные предложения», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Отдельно рассмотрели вопросы поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. Руководитель субъекта акцентировал внимание на том, что такая работа должна носить постоянный и адресный характер.

Значительную часть встречи посвятили вопросу обеспечения населения водой. В настоящее время продолжается масштабное строительство водозабора на реке Асса, который в перспективе позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в населенные пункты республики. Власти региона рассчитывают завершить работы и вывести объект на предусмотренную проектом мощность в 2029 году. В связи с этим муниципалитетам уже сейчас необходимо готовить инфраструктуру для подключения к централизованной системе водоснабжения.

Еще одной темой стало строительство новой школы. Махмуд-Али Калиматов поручил руководству района определить земельный участок площадью 3,2 га, подготовить территорию, обеспечить необходимые подъездные пути и инженерные коммуникации.

За последние годы в Назрановском районе реализован ряд крупных проектов в рамках национальных проектов и федеральных программ, в том числе в сферах образования, демографии, здравоохранения, жилищного строительства и дорожной инфраструктуры. В период с 2019 по 2025 год здесь построено и введено в эксплуатацию более 40 социальных объектов — школ, детских садов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения.

Глава Ингушетии подчеркнул, что дальнейшая работа должна быть направлена не только на создание новых объектов, но и на эффективное содержание и использование уже имеющейся инфраструктуры.

В завершение Махмуд-Али Калиматов отметил готовность республиканских властей оказывать муниципалитету необходимое содействие в реализации социально значимых инициатив, направленных на улучшение качества жизни местного населения.