Делегация Ингушетии участвует в «Шествии молодежи мира» в Екатеринбурге 

Юноши и девушки присоединились к почти 10 тысячам сверстников из 191 страны мира. В рамках форума они участвуют в образовательных и культурных программах, налаживают международные связи. Особый статус событию придает внимание Президента России Владимира Путина, который в своем обращении акцентировал важность дружбы и взаимопонимания между народами, написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Сегодня делегация республики примет участие в «Шествии молодежи мира». В национальных костюмах ребята пройдут по улицам Екатеринбурга, демонстрируя самобытность ингушской культуры.

«Такие события важны и для самой Ингушетии. Молодые люди становятся проводниками знаний о нашей республике, знакомят других участников с ее историей и культурой, находят новые контакты и получают опыт, который впоследствии может быть востребован здесь, дома», — отметил Глава региона.

Он считает, что ребята из республики не должны оставаться в стороне от таких возможностей, поскольку субъект должен быть представлен там, где формируется молодежная повестка страны и выстраивается диалог между людьми разных культур.

«Уверен, наши участники достойно представят республику и вернутся домой с новыми знаниями, идеями и связями, которые помогут им самим и будут полезны Ингушетии», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.