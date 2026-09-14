В Ингушетии кассовое исполнение нацпроектов достигло 72% 

В текущем году на нацпроекты в республике предусмотрено 5 млрд 738 млн рублей. По состоянию на 14 сентября бюджетные обязательства приняты на 5 млрд 445 млн рублей, что составляет 95% от общего объема финансирования. Кассовое исполнение достигло 72% (4 млрд 127 млн рублей), проинформировал участников мероприятия руководитель управления по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства региона Бекхан Мальсагов.

Согласно мониторингу Минфина России на 8 сентября, республика опережает среднероссийский уровень кассового исполнения по шести из восьми нацпроектов, финансируемых из федерального бюджета. В их числе проекты «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экология» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего Ингушетия участвует в 12 национальных проектах в сферах здравоохранения, поддержки семьи, образования и молодежной политики, инфраструктуры, экологии, экономики, цифровой трансформации и других направлений.

По итогам совещания поставлены задачи по своевременному выполнению мероприятий нацпроектов и освоению выделенных средств.