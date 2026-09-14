Ветерана СВО из Ингушетии обеспечили комплектом адаптивной одежды

«В 2022 году во время выполнения боевых задач Алисхан Аушев получил минно-взрывное ранение плеча, вследствие которого полностью утратил подвижность правой руки. В 2023 году ветеран вернулся домой и продолжает проходить реабилитацию», — пояснил собеседник издания.

Ему выдали полный комплект сезонной одежды, изготовленной по индивидуальным меркам. Специализированные изделия оснащены скрытыми разъёмами на магнитных застёжках, липучками и продольными молниями по боковым швам. Такие конструктивные решения позволяют легче надевать одежду людям с ограниченной подвижностью и существенно экономят их время и силы.

«Обеспечение подопечных фонда адаптивной одеждой — важная часть комплексного процесса реабилитации. Подобные вещи возвращают человеку чувство уверенности и облегчают решение ежедневных задач, поэтому мы делаем всё для того, чтобы сделать жизнь наших защитников комфортнее», — отметила социальный координатор сектора инвалидов Лейла Барзиева.

Напомним, ветераны СВО, имеющие инвалидность, могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по месту жительства для оформления заявления на обеспечение адаптивной одеждой.