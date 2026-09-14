В Ингушетии подвели итоги Спартакиады по адаптивным видам спорта

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы состязаний, на них присутствовали замминистра спорта республики Тагир Султыгов, председатель комитета по делам молодёжи Ибрагим Пошев, глава филиала фонда «Защитники Отечества» Ислам Абадиев и лидер движения «Здоровое Отечество» Магомед Гелисханов.

В шашках среди слабовидящих спортсменов первым стал Адам Мусиев, вторым — Ислам Костоев, третьим — Хусен Богатырев. Среди участников СВО в этой дисциплине победу одержал Замбек Мурдалов, далее расположились Умар Евлоев и Магомед Чапанов.

В настольном теннисе для незрячих призовые места заняли Ибрагим Плиев, Магомед Султыгов и Умалат Султыгов.

В армрестлинге среди лиц с ПОДА в разных весовых категориях отличились Салим Мальсагов (70 кг), Ахмед Албогачиев (60 кг), Амаль Эльдиев (80 кг) и Мухаммад Нальгиев (90 кг). Серебро взяли Жабраил Албогачиев, Шахбулат Дугиев, Адам Хадзиев и Амаль Эльдиев, а бронзу — Магомед Батыров (80 кг).

В мини-футболе среди глухих лучшей стала команда «Глухие Аланы». Второе место досталось коллективу из Назрани, третье — из Магаса.

Организаторами выступили Министерство спорта Ингушетии, региональное отделение фонда «Защитники Отечества», Федерация адаптивного спорта РИ и Общероссийская федерация спорта глухих.