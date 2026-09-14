Пассажиры Ингушетии получают скидку 10 рублей при оплате проезда картой «Мир» 

Организатором выступает Национальная система платежных карт при поддержке министерства автомобильных дорог и транспорта республики. Цель проекта: популяризация безналичных расчетов и развитие цифровых сервисов.

Статистика свидетельствует о растущем интересе жителей к такому способу оплаты: если в июле было зафиксировано 126 транзакций, то в августе их число выросло до 210. Ожидается, что с началом учебного года количество платежей увеличится за счет школьников и студентов.

Для получения скидки достаточно приложить карту «Мир» к терминалу в автобусе. Акция продлится до 30 ноября.