Полпреды Ингушетии в двух регионах получили благодарность от экипажа корабля

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве субъекта, венные моряки выразили признание за оказанную помощь и поддержку бойцов в ходе СВО. Командование подчеркнуло, что эта помощь стала важным вкладом в общее дело и оказала существенную поддержку личному составу.

Особо отмечается, что экипаж корабля поблагодарил полномочных представителей за внимание к военнослужащим и оказанную помощь.