Участие в переговорах приняли также представители Миноблисполкома и других ведомств. Как подчеркнул Курленко, у Беларуси тесные взаимоотношения с Ингушетией.

— Решением правительства Минский облисполком закреплен как ответственный за развитие отношений между нашими республиками. Делается в этом направлении много, товарооборот между Беларусью и Ингушетией ежегодно растет, и есть положительная динамика, но наша задача — укреплять эти связи, наращивать свое присутствие на рынке Ингушетии. Нам есть что показать вашему региону, - сказал он.

Олег Фурсов поблагодарил заместителя председателя Миноблисполкома за прием, отметив, что впереди у республики много юбилейных дат, на празднование которых обязательно будут приглашены и белорусские коллеги.

— Мы молодая республика, но с богатой историей. Сейчас мы набираем темпы развития промышленности, сельского хозяйства, туризма. Думаю, в этом у нас много точек соприкосновения, — сказал первый зампредседателя правительства Республики Ингушетия. — Так, мы можем быть интересны производителям вашей сельскохозяйственной техники: она хорошего качества, востребована, и мы готовы с ней работать. Проблема в том, что в Ингушетии нет дилерских центров, которые бы обслуживали технику. Но мы готовы выделить землю под их строительство.

Денис Курленко обратил внимание, что Беларусь готова поставлять в Ингушетию не только сельскохозяйственную, но также дорожную технику. С учетом того, что в российском регионе сейчас идет масштабное строительство дорог, она может быть особо востребована.

— Что касается отсутствия дилерских центров по обслуживанию сельхозтехники, эту проблему необходимо решать на уровне республик. Единственное, нам важно знать потребности вашего и соседних регионов в той или иной технике, — отметил он.

Готовы производители Ингушетии предложить белорусскому покупателю и мясо-молочную продукцию.

— У нас есть качественные мясо и молоко, эта продукция также может быть предметом обсуждения. Мы готовы рассматривать возможность открытия наших магазинов на территории Беларуси, — сказал Фурсов.

В ходе переговоров стороны подняли проблему отсутствия в Ингушетии торговых домов, где была бы представлена вся белорусская продукция. Как подчеркнул Денис Курленко, в данном направлении также нужно будет поработать.

По словам председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Мизиева, в условиях санкций в несколько раз возрос туристический интерес к региону. Председатель комитета уверен, что и белорусам было бы интересно посетить Ингушетию.

— У нас очень много памятников истории, культуры. Мы готовы провести инфотур для белорусских туроператоров, чтобы они своими глазами увидели весь потенциал нашего региона и могли предлагать его своим клиентам. Хорошо, если бы было налажено авиасообщение с Северным Кавказом. В любом случае, с такой инициативой тоже будем выступать, — заверил Мизиев. — Также нам интересен ваш опыт в сфере агротуризма, это направление у нас развито не так хорошо, как у вас. Хотели бы перенять белорусский опыт.

Что касается туризма, Курленко и Олег Фурсов выступили с предложением: по национальным телеканалам двух стран показать видеоролики, которые бы отражали туристический потенциал Беларуси, Минской области и Ингушетии.

Было высказано предложение развивать двустороннее сотрудничество в сфере спорта и образования.

— У нас спорт находится на очень хорошем уровне, у вас тоже крепкая спортивная школа. Мы готовы проводить совместные соревнования и сборы на нашей или вашей базе, — отметил Фурсов. — Что касается видов спорта, это могут быть борьба, дзюдо, самбо. У вас сильная федерация, но и нам есть кого показать.

— Давайте с этого и начнем, а дальше будем видеть. Возможно, проведем соревнования в других видах спорта, — согласился Денис Курленко.

— И важно не забывать о паралимпийцах. На Олимпиаде их обидели, не дали выступить. Эти люди достойны внимания, — уверен первый заместитель председателя правительства Республики Ингушетия.

Во время встречи стороны обсудили сотрудничество в области образования и молодежной политики. Заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома Юрий Ларичев отметил, что центральному региону интересен опыт Ингушетии в плане профессионально-технического образования.

— У нас нет высших учебных заведений, но мы даем хорошее профессионально-техническое образование. Но все равно хотели бы посмотреть, как эта работа налажена у вас. Можем поделиться и своими наработками, — предложил Ларичев.

Также стороны договорились к середине июля подготовить Соглашение о сотрудничестве между Минской областью и Ингушетией. И подготовить ряд предложений, которые будут интересны сторонам.

В конце встречи Курленко и Фирсов подписали протокол первого совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству республик и обменялись памятными подарками.

— У вас есть на белорусской земле верные друзья, коллеги и партнеры. Думаю, что наше сотрудничество не ограничится подписанием важных протокольных вещей, а перейдет в более практическую область, — подытожил Денис Курленко.

В 2021 году товарооборот Беларуси и Республики Ингушетия составил $2,5 млн. При этом было экспортировано продукции на $2,3 млн импортировано — на $0,1 млн.

В 2021 году увеличились поставки мебели и ее частей, мебели для сидения и ее частей, посуды столовой и кухонной стеклянной. При этом сократились поставки яблок, груш и айвы свежих, плитки керамической неглазурованной, машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки.

Основу импорта составили поставки аппаратуры для измерения и контроля электрических величин и излучений, вычислительных машин для автоматической обработки информации, инструментов ручных.

Экспорт товаров Минской области в Республику Ингушетия за январь-март 2022 года составил $132,4 тыс. (темп 84,7%). Были увеличены поставки проводов изолированных, кабелей, посуды столовой и кухонной стеклянной, предметов гигиены для женщин и детей. Вместе с тем сократились поставки мебели и ее частей, машин и механических устройств специального назначения, плитки керамической. Импортные поставки в январе-марте 2022 года не осуществлялись.