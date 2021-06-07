В третий день форума, 4 июня, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступил Президент России Владимир Путин.

По видеосвязи к участникам также присоединились Федеральный канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц и Эмир Государства Катар Тамим Бен Хамад Аль Тани, с видеоприветствием к присутствующим обратились Президент Аргентины Альберто Фернандес и Президент Бразилии Жаир Болсонаро.

В своей речи глава государства затронул как вопросы международной политической арены, так и относящиеся к внутренней повестке. Так, было отмечено, что российская экономика и рынок труда приближаются к докризисным уровням, несмотря на то что «безработица увеличилась, и доходы реальные припали», анонсировано окончание прокладки первой нити «Северного потока — 2» и продление программы льготной ипотеки до июля 2022 года. Также Президент выделил проблемы и меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщив о планах на программу «зонтичного» поручительства для МСП.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил регионам, подчеркнув, что экономический рост должен касаться всех субъектов России.

«У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста», — сказал Президент, отметив, что к 2024 году в каждом субъекте следует обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы для бизнеса, частных инвесторов, запуска новых проектов, для чего субъектам предстоит четко обозначить приоритетные направления своего развития.

Перспективные соглашения Ингушетии

«Магнит»

Об открытии в республике 40 новых магазинов крупнейшей розничной сети «Магнит», как реализующих продовольственные товары, так и формата дрогери, договорились Махмуд-Али Калиматов и генеральный директор компании Ян Дюннинг.

Заключение соглашения, дополнительного к уже действующим с конца 2020 года договоренностям, состоялось на полях Петербургского международного экономического форума — 2021, сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Отмечается, что компания расширяет свое присутствие в Ингушетии, приступая к размещению сетевых магазинов в сельских поселениях. До этого «Магниты» работали только в Магасе, Назрани и Сунже. Первые сельские магазины «Магнит у дома» и «Магнит Косметик» появятся в новом торговом центре, открывающемся в скором времени в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Запуск торговых точек ожидается также и в других населенных пунктах — Инарках, Верхних Ачалуках и Экажево, а также в городах Карабулаке и Малгобеке. В этом году «Магнит» планирует открыть 14 магазинов, в том числе дискаунтеры «Моя цена».

На встрече Дюннинг еще раз озвучил заявленный ранее потенциал на ближайшие три года, который составляет около 40 магазинов. В дальнейшем может рассматриваться также возможность открытия в республике супермаркета или гипермаркета. Кроме того, было отмечено, что компания уже трудоустроила около 40 человек, еще более 300 человек будут привлечены в течение ближайших трех лет.

Напомним, первые три магазина «Магнит» были открыты в Ингушетии в начале декабря 2020 года.

Сбер

Сбер в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с правительством Ингушетии. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и Глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

В релизе отмечается, что стороны займутся развитием в республике новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в целях реализации мероприятий ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»; реализацией программ инфраструктурного развития; поддержкой малого и среднего предпринимательства; повышением уровня общественной безопасности, правопорядка в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера.

«Во время пандемии жители нашей страны остро нуждались в высококачественной медицинской помощи. Благодаря соглашению, подписанному нами сегодня, Сбер окажет содействие Республике Ингушетия во внедрении цифровых технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также доступности диагностических технологий для населения республики», — цитирует Грефа пресс-служба Сбера.

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен взаимодействовать в целях развития пассажирского транспорта и в разработке и реализации образовательных программ на территории Ингушетии.

Российская академия наук

Российская академия наук окажет содействие в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Ингушетии. Соответствующее пятилетнее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2021 руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и президент РАН Александр Сергеев.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере координации научного сопровождения мероприятий по исполнению нацпроектов, совместную разработку предложений по эффективной реализации государственной политики, касающейся развития научной деятельности в регионе. Соглашение регламентирует вопросы определения наиболее перспективных направлений исследований по проблемам социально-экономического развития субъекта России.

Как отметили в пресс-службе Главы и правительства республики, при поддержке РАН регион нацелен добиться максимальной интеграции науки и образования, выработать совместные меры по популяризации науки, научных знаний, достижений науки и техники, развитию научно-технического творчества молодежи и привлечению молодежи к научной деятельности.

«Мы намерены вывести на новый уровень образование в республике. Преобразования коснутся и академической сферы, научной деятельности и начального среднего, и общего, и среднего профессионального образования. Наша обязанность — предоставить возможности и условия для нашей молодежи получать новые качественные знания. Ингушетия должна идти в ногу с научно-техническим прогрессом, мы будем перестраиваться, осваивать новые профессии, делать упор на естественные науки и технические специальности, которых так не хватает, — все эти цели недостижимы без поддержки главного в стране центра исследований, где сосредоточены фундаментальные знания», — сказал Калиматов.

Как в свою очередь отметил президент РАН, один из ключевых пунктов соглашения — проведение экспертизы научных и инновационных программ и проектов, а также содействие в их реализации в Ингушетии.

«Для РАН это возможность вовлечь регион в орбиту научно-технического трека, способствовать реализации потенциала как в части развития образовательных программ, так и инновационной экономики в целом», — сказал Сергеев.

Напомним, что сегодня в Ингушетии работают два научно-исследовательских института, археологический центр, 24 промышленных предприятия, проектный институт и другие организации, занимающиеся исследованиями, разработками и производством. В главном вузе республики — Ингушском государственном университете — обучается около 10,5 тыс. студентов, профессорский состав включает 31 доктора и 202 кандидатов наук.

Материально-техническая база университета и открытого при нем колледжа включает 17 лабораторий, что позволяет в ближайшее время усилить естественно-научное направление обучения. В частности, планируется расширить перечень технических, сельскохозяйственных и цифровых специальностей: в новом учебном году открывается набор на направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Радиоэлектронные системы и комплексы».

Санкт-Петербург

Махмуд-Али Калиматов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали дорожную карту по сотрудничеству, которая предусматривает взаимодействие по 20 направлениям.

Стороны обсудили укрепление взаимоотношений субъектов в сфере культуры, образования, социально-демографической политики и медицины, отмечая, что сегодняшнее событие — продолжение успешно налаженного диалога. Итогом мероприятия стало подписание дорожной карты по реализации достигнутых договоренностей на период 2021-2025 годы.

Большим потенциалом, по мнению руководителей регионов, обладает наращивание взаимодействия в сферах стратегического планирования, торгово-экономических связей, инвестиций и промышленности, охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, государственного управления, туризма, физической культуры и спорта.

Речь идет об обмене опытом в развитии конкуренции, межрегиональной производственно-технологической кооперации, в расширении рынков сбыта промышленной продукции, обращении с отходами производства и потребления, презентации туристических возможностей и реализации мер по многим другим областям сотрудничества.

Также предполагается проведение межрегиональных стажировок для профильных специалистов и иных мероприятий для изучения эффективности внедряемых на региональных уровнях практик.

Челябинская и Пензенская области

Махмуд-Али Калиматов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение, направленное на сохранение и дальнейшее развитие двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сфере.

В частности, сотрудничество предполагает обмен опытом по вопросам организации местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений, управления экономическими и социальными процессами.

Расширятся и границы сотрудничества, налаженного между Ингушетией и Пензенской областью. Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора региона Олег Мельниченко договорились об укреплении связей в сферах образования и здравоохранения, имущественно-земельных отношений, архитектуры, культуры, спорта, туризма, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, дорожного хозяйства, социальной защиты и других областях.

Отметим, ранее в ходе предварительных переговоров между правительствами Ингушетии и Пензенской области обсуждался вопрос обучения ингушских студентов в областных вузах и осуществления образовательного и научного обмена для повышения квалификации педагогического состава учреждений субъектов. Также сообщалось о заинтересованности региона в привлечении специалистов различной квалификации в сфере строительства из Ингушетии.

Военная академия связи имени Буденного

Руководство Военной академии связи имени Семена Буденного, одного из старейших военных вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов для ВС России, других министерств и ведомств, планирует проведение в Ингушетии комплекса мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан и предварительному отбору кандидатов для поступления в петербургский вуз.

Намерения наладить взаимодействие в данном направлении закрепили в Санкт-Петербурге, подписав соответствующее соглашение, Глава республики Махмуд-Али Калиматов и начальник академии генерал-лейтенант Сергей Костарев. На встрече также присутствовали командиры учебных групп и курсанты — выходцы из Ингушетии.

В настоящее время вуз осуществляет подготовку курсантов по следующим программам специалитета: «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».

Выпускникам академии присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация «инженер», выдается диплом государственного образца.

Отметим, руководством Ингушетии уделяется пристальное внимание подготовке граждан по военно-учетным специальностям ввиду заложенных в них высоких перспектив для профессиональной самореализации молодых людей. В частности, активизирована работа регионального отделения ДОСААФ, обновляется материально-техническая база единственного начального военно-учебного заведения — Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева, взят на контроль вопрос организации призывных кампаний.

Проекты, озвученные Главой республики

Железнодорожное сообщение

В Ингушетии осенью 2021 года в Ставропольский край впервые запустят скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минеральные Воды». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мы дважды встречались с начальником Северо-Кавказских железных дорог Сергеем Задориным. Они (СКЖД) сказали, что могут запустить скоростной поезд «Ласточка» от Назрани до Минеральных Вод. При последней встрече мы решили, что, если даже не получится запустить ежедневные рейсы, расписание будет составлено по четным или нечетным числам. Запущен поезд по маршруту будет ориентировочно к 1 сентября 2021 года», — сказал Калиматов.

По его словам, в плане возможной необходимости создания дополнительной инфраструктуры все действия будет предпринимать СКЖД.

«Однако если потребуется в чем-либо наша помощь, я и правительство республики открыты и готовы сотрудничать. Для жителей республики это очень важно, потому что на автотранспорте ехать через три субъекта очень сложно, тем более с детьми или пожилыми людьми, большим семьям», — добавил Глава Ингушетии.

Отметим, что на текущий момент железнодорожное сообщение по маршруту «Назрань — Минеральные Воды» осуществляется единственным фирменным поездом «Ингушетия» («Назрань — Москва»), однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из региона в КМВ.

Туризм

Власти Ингушетии планируют разместить в горной части региона 18 террас для отдыха и привала туристов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Развитие туризма — одно из основных направлений в регионе, по моей инициативе власти горного Джейрахского района, правительство и комитет по туризму республики разработали проект по созданию 18 типовых террас вдоль дороги, которая пролегает через весь район, а это 1,5 часа езды. Террасы будут созданы, чтобы туристы и гости горной части смогли отдохнуть, выпить горячий кофе, чай, для субъектов малого и среднего бизнеса это хорошая возможность открыть на территории небольшие торговые точки», — сказал Калиматов.

По его словам, властям региона удастся развить необходимую инфраструктуру в течение двух ближайших лет.

«У нас есть желающие построить современные небольшие гостиницы или кемпинги в горах, я думаю, они будут функциональными для туристов и появятся до 2024 года. У нас есть невероятной красоты природные пейзажи, это горы, леса, горные реки и, конечно, же средневековые башни, уникальные храмы, наши предки все это сохранили, и наша обязанность продолжать эту работу и знакомить с нашим красивым регионом людей. В планах также развитие семейного туризма и привлечение к идее создания гостевых домов жителей горного района, которые смогут принять гостей в своем доме и познакомить их с бытом и традициями», — добавил Глава региона.

Калиматов отметил, что только за 10 дней майских праздников Джейрахский район посетили более 21 тыс. человек.

По развитию туризма в эксклюзивном интервью «Интерфаксу» на ПМЭФ-2021 Калиматов сказал: «Власти региона рассматривают туризм в качестве одной из приоритетных отраслей экономики. Мы проводим комплексную работу и уверены, что республика станет еще более привлекательной и интересной для туристов, желающих насладиться спокойным отдыхом.

Наши усилия мы направляем на развитие мелкого и среднего бизнеса. Создаем предпринимателям условия для успешного ведения бизнеса в сфере туризма, помогаем развитию инфраструктуры, создаем площадки, небольшие мобильные точки вдоль дороги, ведущей в горы. Предприниматели могут реализовывать там свою продукцию».

Экономика

Власти Ингушетии по итогам 2021 года планируют выйти на уровень развития экономики, который фиксировался в регионе до начала пандемии коронавируса. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Коронавирус выбил всех из колеи обычной жизни. Мы рассчитали, что уже в этом году республика выйдет на доковидный уровень развития экономики», — сказал Калиматов.

По его словам, также в регионе улучшилась ситуация с собираемостью налоговых платежей.

«2019 году по собираемости налоговых платежей в регионе было повышение на 12%, в период первой волны коронавируса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы за 2020 год увеличили поступления налогов в бюджет региона на 22%. А за первый квартал на сегодняшний день — уже на 18 или 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Эти все вопросы у нас решаются, и мы надеемся, что в таком же направлении будем идти и дальше», — добавил Глава региона.

Отметим, что власти Ингушетии в ноябре 2020 года смогли сократить государственный долг республики почти на 40% — с 3,3 до 2 млрд рублей. Данный рост был обусловлен привлечением в мае текущего года казначейского кредита в размере 1,3 млрд рублей в целях обеспечения финансовой стабильности (страховки) в условиях ухудшения экономической ситуации. 13 ноября этот кредит возвращен в доход федерального бюджета.

Оставшийся долг региона реструктуризирован и будет погашен до 2029 года.

Также Калиматов сообщил, что региональные власти смогли сэкономить более 2,5 млрд рублей после перевода части социальных выплат на банковские карты получателей, вместо выдачи на руки.

«У региона довольно внушительные долги, которые мы сокращаем в силу своих возможностей, используя различные пути решения данной проблемы. К примеру, мы смогли сэкономить в бюджете более 2,5 млрд рублей за счет перевода социальных выплат на пластиковые банковские карты. И у нас пошли безналичные получения, электронное подтверждение хождения всех средств», — сказал Калиматов.

По его словам, региону удалось снизить за сравнительно короткий срок долги республики почти на 5 млрд рублей.

Интервью

В ходе ПМЭФ-2021 Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в интервью агентству «Интерфакс» рассказал, в частности, о заключенных соглашениях, развитии животноводства и решении важнейших социальных задач в регионе.

«Интерфакс»: «За последнее время в Ингушетии построено и введено в эксплуатацию большое количество социальных объектов. Хватает ли средств на их содержание?»

Калиматов: «Были проблемы с введенными новыми объектами, а их десятки: школы, детсады, больницы. В бюджете республики не были заложены необходимые суммы. Все сопоставили, провели проверку. С Минфином РФ достигнут ряд договоренностей. Сейчас уже идет плановое выделение средств на содержание вводимых социально значимых объектов. И мы сами начали зарабатывать: в 2019 году в республике было собрано на 12% больше налогов, чем в предыдущий период, в 2020-м — на 22%, за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас показатели выше на 18-19%.

После выступления Президента России Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию мы оперативно проработали план по каждому пункту. В моем понимании послание было направлено на решение социальных вопросов, поддержку и детей, и взрослых, малоимущих, многодетных, одиноких матерей — там настолько было все подробно и детально отражено. И мы стремимся к исполнению этих важнейших задач с максимальной эффективностью».

«Интерфакс»: «Ингушетия в 2021 году увеличила поголовье мелкого рогатого скота в государственных хозяйствах. Какие меры еще намечены для развития животноводства республики на базе сельхозпредприятий, подведомственных региональному Минсельхозу?»

Калиматов: «Введенная впервые практика возвращения прибыли государственных сельхозпредприятий на их собственные нужды позволила серьезно увеличить поголовье мелкого рогатого скота — на 7 тысяч голов. У нас заработали государственные сельхозпредприятия, обувная, швейная фабрики. В регионе 12 ГУПов, подведомственных Минсельхозу. Они впервые получили прибыль, на которую им было в последующем позволено закупить скот, даже на ту часть доходов, которую необходимо направлять в бюджет. Хозяйства, где раньше с десяток овец не набралось бы, приобрели 5 тыс. голов. И уже есть приплод — более 2 тысяч голов овец. В республике заработали простаивавшие кошары, появились новые рабочие места.

Закупили и крупный рогатый скот мясной породы. Прибыль сельхозпредприятий увеличена до 25-30 млн рублей. Двигаемся вперед. В июне 2022 года ожидается следующая партия в количестве 5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Речь идет о тушинской породе МРС, приспособленной для региона. Мы закупили еще до 400 голов крупного рогатого скота мясной породы.

Еще есть «Сад-гигант Ингушетия» — крупнейший агрокомплекс получает от 50 до 60 тысяч тонн яблок по интенсивной итальянской технологии. Кроме того, заложен сад, в котором выращивают черешню. Он начнет плодоносить в этом году. Урожай ожидается значительный.

Есть проблемы с орошением полей, мелиорацией. Все эти вопросы решаются на федеральном уровне, Минсельхоз России помогает, идет нам навстречу».

«Интерфакс»: «Вы и ранее отмечали острую проблему с обеспечением питьевой водой населенных пунктов региона. Что сделано в этом направлении, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация с нехваткой воды в некоторых селах?»

Калиматов: «Водоснабжение — это кричащая проблема региона, она всегда была. Для того чтобы нам обеспечить питьевой водой население, нужно строить новые водозаборы на реке. Есть разные варианты, один из них — бурение скважин. Только на комплексное решение проблемы обеспечения жителей водой необходимо направить 7 млрд рублей и столько же — на водоотведение. В республике базовой инфраструктуры, как в других регионах, нет — водоканалы, водозаборы и насосы устарели, им по 60-70 лет. В этих вопросах региону оказывается поддержка со стороны федеральных властей. В настоящее время для решения упомянутых проблем разрабатываются проекты. И мы готовы выполнять все требования, которые на нас возложены.

Я думаю, что проблема обеспечения водой сегодня не решится, но к 2023 году мы придем к реальному результату. Однако жители не могут ждать, пока мы проложим трубы или еще что-то сделаем, вода нужна сейчас. Поэтому мы закупили насосы, установили распределители. Также республика приобретает автоцистерны, чтобы обеспечить оперативно подвоз воды в населенные пункты, где остро ощущается ее нехватка. Поступят 14 машин на базе ГАЗ 15 июня».

«Интерфакс»: «Сколько соглашений Ингушетия заключила на Петербургском международном экономическом форуме?»

Калиматов: «Всего в плане было подписание семи соглашений. С президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Будем вместе развивать в республике новые цифровые технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и автоматизированных систем повышения эффективности управления и контроля исполнения задач посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Речь идет и об исполнении мероприятий ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Также подразумевается поддержка реализации программ инфраструктурного развития, помощи малому и среднему предпринимательству, повышения уровня общественной безопасности. Предполагается повысить доступность терминалов, нам нужно открыть в регионе до восьми отделений. Будем уточнять эти вещи, вместе развивать бизнес, АПК и другие сферы.

Подписано соглашение с Российской академией наук, которая окажет содействие в развитии научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Ингушетии.

Для нас интересно поднять уровень прослойки инженеров, технических специалистов, энергетиков, машиностроителей, специалистов по электронике, цифровизации. Эти планы рассчитываем реализовать с академией на базе Ингушского госуниверситета. Планируется обмен материалами, делегациями.

С губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым подписали дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей на 2021-2025 годы. В настоящее время в Петербурге проживает около 5 тыс. выходцев из республики. Они учатся, работают, преподают, задействованы во многих областях жизни. У Санкт-Петербурга есть потребность в сельхозпродукции: хотим наладить туда поставки, взаимодействовать и в этой сфере.

С губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заключили соглашение о дальнейшем развитии торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества. В частности, будет сделан акцент на промышленности. Это направление представляет для нас повышенный интерес.

Достигнута договоренность и с Пензенской областью, намечено сотрудничество в реализации проектов, имеющих значение для развития социально-экономического, инновационного, инвестиционного направлений двух субъектов. Хотим совместно развивать сельское хозяйство«.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году была: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также прошли форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».

ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.