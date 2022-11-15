Как сообщает пресс-служба руководителя региона, на данный момент на контроле Главы региона находятся 417 дел, из которых в арбитражных судах рассматриваются 215 дел, еще 202 дела — в судах общей юрисдикции.

«Мы проделали серьезную работу по защите интересов нашей республики в части возвращения средств в бюджет в судебном порядке. За три года усердной работы нам удалось вернуть в бюджет региона более 4,9 млрд рублей, а также вернуть в казну более 550 гектаров земель. А общая сумма предъявленных требований к казне вообще составила практически 5,5 млрд рублей. Работа продолжается, мы на достигнутых результатах останавливаться не собираемся», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Так, в 2020 году общая сумма имущественных требований составила более 2, 7 млрд рублей, а размер предотвращенного ущерба бюджету республики — более 2,6 млрд рублей, что составляет 97% от общей суммы требований. Из них только по земельным спорам удалось вернуть 450 млн рублей, а взысканные штрафы, ущерб и убытки составили около 760 млн рублей. В 2021 году регион отсудил 310,2 гектара земельных участков и более 402,6 млн рублей, в том числе возвращен в пользование республики имущественный комплекс стоимостью более 103 млн рублей.

Плодотворная работа проведена и в 2022 году — только за первые 10 месяцев удалось предотвратить ущерб республиканскому бюджету в размере более 1,8 млрд рублей, это 82% от общей суммы имущественных требований. Это и взыскание штрафов, ущерба, выигранных земельных споров, а также частично сниженные требования к бюджету. Но самым крупным в текущем году стал возврат в пользование республики имущественного комплекса стоимостью 1 млрд рублей.

«Наша республика обременена госдолгом, кредиторской задолженностью и мерами бюджетного принуждения. Ежегодно мы проводим работу по снижению общей задолженности. Каждый рубль сейчас важен для освобождения региона от бюджетных ограничений, чтобы мы могли свободнее развиваться, строить новые объекты. Все средства, что мы возвращаем в казну идут на созидание, улучшение качества жизни людей, которые проживают в Ингушетии», — отметил Глава республики.

Кроме того, с начала текущего года в казну региона возвращены земельные участки общей площадью 238,5 гектаров. В своем большинстве, это самовольно захваченные участки, из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 230 гектаров, а земли населенных пунктов — 8,5 гектаров. На данный момент на стадии судебного рассмотрения находятся дела на сумму около 400 млн рублей.

В 2019 году общая сумма долга Ингушетии с учетом кредиторской задолженности, госдолга и мер бюджетного принуждения, составляла 11,8 млрд рублей. За неполных четыре года его удалось снизить в 2022 году до 6,3 млрд рублей, а к началу 2023 года власти республики планируют снизить общую задолженность до более 4 млрд рублей.

Подводя итоги совещания, Калиматов поблагодарил руководство и всех сотрудников правового управления администрации Главы и правительства региона за добросовестную работу.