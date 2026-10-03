Калиматов назвал развитие Ингушетии приоритетным направлением для парламента 

Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что при различии взглядов и подходов ключевые задачи требуют общей ответственности и согласованных действий.

«Мы продолжим конструктивно работать с Народным собранием. Предложения депутатов, которые помогают решать конкретные проблемы и развивать регион, будут получать необходимую поддержку и проработку. При этом важно доводить каждый вопрос до результата», — подчеркнул он.

Глава республики обозначил четкий алгоритм действий: при выявлении проблемы необходимо определять механизм ее решения, ответственных и сроки.

«Если требуется изменение законодательства — подготовить соответствующие предложения. Если решение уже принято — обеспечить его исполнение. Впереди большая работа. Рассчитываю, что новый созыв будет работать именно в таком практическом ключе — меньше формальности, больше конкретных решений и результата для жителей Ингушетии. Поздравляю депутатов восьмого созыва с началом работы. Желаю сил и успехов в служении народу Ингушетии», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в Магасе состоялось первое заседание Народного собрания региона VIII созыва. Спикером парламента избран представитель «Единой России» Руслан Гагиев.