Глава Ингушетии вручил Почетную грамоту спикеру парламента VII созыва 

Глава региона поблагодарил его за работу в течение пятилетнего срока полномочий и отметил вклад в деятельность законодательного органа, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.

Ранее руководитель субъекта выразил уверенность в плодотворной командной работе парламентариев на благо жителей республики. Он заявил, что законодательная работа должна быть связана с реальными вопросами жителей: образованием, здравоохранением, ЖКХ и другими сферами, которые напрямую влияют на качество жизни.

Махмуд-Али Калиматов отдельно попросил депутатов держать на контроле меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. По его словам, все предусмотренные меры должны доходить до людей в полном объеме и вовремя, а формальный подход здесь недопустим.

«Рассчитываю и на более внимательный депутатский контроль. Для меня также принципиально, чтобы депутаты постоянно были на связи с жителями. Нужно знать, чем живут города и районы, какие вопросы люди считают наиболее важными, что их беспокоит. Именно из такого прямого общения должна складываться значительная часть нашей работы», — подчеркнул Глава.

По его мнению, работа парламента должна быть максимально открытой, чтобы жители видели, чем занимаются депутаты, какие решения принимают и что меняется благодаря этой работе.

Напомним, первое заседание регионального парламента нового созыва прошло в Магасе накануне с участием Главы республики, сенаторов, депутатов Госдумы, представителей органов госвласти и общественности.