В Карабулаке ветераны СВО и семьи бойцов получили адресную поддержку 

Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения о взаимодействии и координации усилий по поддержке участников специальной военной операции.

На встречу пришли ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих и родственники погибших защитников Отечества. Основными темами обсуждения стали вопросы предоставления бытовой и социальной помощи, медицинское сопровождение и организация санаторно-курортного лечения.

По каждому обращению специалисты дали подробные разъяснения. Ряд проблем удалось урегулировать непосредственно в ходе приема. Вопросы, требующие дополнительной проверки или длительной проработки, были взяты под личный контроль администрацией города и социальным координатором фонда.