Сотрудник СУ СКР по Ингушетии провел урок правовой грамотности 

Главной темой беседы стала проблема травли в образовательной среде. Кадетам напомнили о недопустимости унижения чести и достоинства личности, распространения ложной информации и нанесения физического вреда.

Сотрудник управления подробно разъяснил школьникам правовые аспекты таких правонарушений, акцентировав внимание на видах административной и уголовной ответственности как для самих несовершеннолетних, так и для их законных представителей.

Встреча прошла в формате открытого диалога: учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

«Подобные профилактические мероприятия являются важной составляющей работы Следственного комитета по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Наша общая задача: создать в образовательных учреждениях безопасную среду, исключающую любые формы насилия и дискриминации», — подчеркнул Умар Горчханов.

Школьникам напомнили номер телефона горячей линии «Ребенок в опасности» — 123 или 8 (8734) 55-03-05 и «Телефона доверия» — 8 (8734) 55-04-67.