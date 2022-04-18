В соответствии с данным постановлением территориальным отделом государственного автомобильного дорожного надзора (ТОГАДН) по РИ межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий осуществление проверок прекращено.

Также в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта» (в редакции Федерального закона от 28 июля 2012года № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») в период первого квартала 2022 года инспекторами ТОГАДН по РИ на территории Республики Ингушетия проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации в целях осуществления контроля за выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами по перевозке детей, перевозке пассажиров для собственных нужд, перевозок грузов в том числе опасных.

В целях предотвращения возможных правонарушений инспекторами ТОГАДН по РИ проводятся профилактические визиты в школы и транспортные комплексы республики по предупреждению возможных правонарушений. Направлены предостережения о недопустимости нарушений в области транспортного законодательства в адрес перевозчиков автобусами поднадзорных субъектов. Прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по РИ.