Сбер выдал малому бизнесу республик СКФО банковских гарантий на 2,5 млрд рублей

Лидером среди республик СКФО по данному показателю стал Дагестан: там предприниматели оформили в Сбере свыше тысячи гарантий на сумму 1 млрд рублей. 500 млн рублей обеспечения банк предоставил бизнесу Ингушетии — это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. По 300 млн — в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, чуть меньше — в Карачаево-Черкесии и Чечне.

Амиран Левитский, управляющий Северо-Осетинским отделением Сбербанка:

«Банковские гарантии — эффективный инструмент, который позволяет предприятиям участвовать в тендерах. Это точка роста для малого бизнеса — сегмента, которому мы уделяем большое внимание. Так, кредитный портфель Сбера в Северной Осетии в сегменте ММБ за год вырос на 42%, а сумма выдач — более чем в полтора раза. Помимо финансирования и обеспечения обязательств банк предоставляет бизнесу Северного Кавказа большое количество нефинансовых сервисов, с помощью которых предприниматели могут оптимизировать затраты и развить своё дело».

Банк предоставляет гарантии по экспортно-импортным, государственным и муниципальным контрактам, контрактам внутреннего рынка, тендерным гарантиям и ряду других. Банковская гарантия открывает большие возможности для развития бизнеса, при этом предпринимателю не нужно выбирать средства из оборота.

Заур Джазов, управляющий Карачаево-Черкесским отделением Сбербанка:

«Сбер является крупнейшей технологической компанией страны. В своих продуктах и сервисах банк активно использует самые передовые технологии и решения. Так, практически 100% банковских гарантий в республиках Северного Кавказа выданы с использованием искусственного интеллекта, всего за несколько часов после обращения».

Банковская гарантия не только возмещает расходы заказчика в случае невыполнения обязательств, но и отсекает недобросовестных подрядчиков и поставщиков.

Предприниматели могут получить гарантию в СберБанк Онлайн без посещения отделения. Менеджер банка поможет заполнить анкету-заявку. Он также будет сопровождать участника на каждом этапе оформления гарантии. Одобренную гарантию можно получить в электронном виде через личный кабинет.