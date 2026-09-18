Фонд «Защитники Отечества» в Ингушетии помог матери ветерана СВО с лечением

«Персональный социальный координатор Аза Сакалова оперативно подключилась к решению вопроса. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения региона и руководством медицинского учреждения она согласовала госпитализацию женщины в профильное отделение», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы организации.

Координатор также помогла собрать и оформить необходимые медицинские документы, проконтролировала транспортировку пациентки и её размещение в стационаре. В настоящее время Фатима Евлоева находится под наблюдением медицинских специалистов и проходит необходимое лечение.

Как подчеркнул собеседник, местный филиал фонда «Защитники Отечества» на систематической основе оказывает адресную социальную и медицинскую помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей.