Сенатор РФ Микаил Илезов отдал свой голос на выборах в Нестеровском Ингушетии

«Мы часто говорим о том, какой хотим видеть жизнь вокруг себя, какие решения считаем правильными и каких перемен ждём. Выборы — это возможность не только говорить об этом, но и выразить свою позицию через голосование», — подчеркнул сенатор.

По его словам, именно так формируются Государственная Дума и Народное Собрание Ингушетии — через выбор самих граждан. И чем больше людей участвуют в этом процессе, тем точнее отражается мнение общества.