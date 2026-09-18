Сенатор РФ Микаил Илезов отдал свой голос на выборах в Нестеровском Ингушетии

Павел Цороев
Фото:
администрация Сунженского района РИ

Сенатор РФ Микаил Илезов принял участие в голосовании на избирательном участке № 805 в сельского поселения Нестеровское, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики. 

«Мы часто говорим о том, какой хотим видеть жизнь вокруг себя, какие решения считаем правильными и каких перемен ждём. Выборы — это возможность не только говорить об этом, но и выразить свою позицию через голосование», — подчеркнул сенатор. 

По его словам, именно так формируются Государственная Дума и Народное Собрание Ингушетии — через выбор самих граждан. И чем больше людей участвуют в этом процессе, тем точнее отражается мнение общества.

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