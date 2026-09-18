Явка избирателей в Ингушетии на 15 часов составила более 18% 

Как сообщил газете «Ингушетия» начальник организационно-правового отдела регионального избиркома Муса Горчханов, наибольшую активность проявили жители города воинской славы Малгобека, Джейрахского и Малгобекского районов.

По его словам, жалоб на ход голосования или на нарушение прав в избирательную комиссию не поступало.

Напомним, в Ингушетии открыты 142 избирательных участка, право голоса имеют 258 645 человек, из них 15 тыс. впервые принимают участие в выборах.