Фонд «Защитники Отечества» в Ингушетии помог участнику СВО поступить в вуз

В организацию обратилась мать ветерана с просьбой помочь сыну получить высшее образование по направлению «Юриспруденция» в дистанционной форме. Магомед Султыгов ранее окончил учреждение среднего профессионального образования и в настоящее время работает охранником в одном из аэропортов Москвы.

Социальный координатор Фатима Бекова приняла заявление и собрала необходимые документы. Она также связалась с приёмной комиссией университета, составила сопроводительное письмо и направила пакет документов в образовательное учреждение.

В течение двух дней ветерану было выдано направление на обучение. Магомед Султыгов подал документы в филиал Московского университета «Синергия» в Магасе и был зачислен на дистанционное обучение.

«Получение высшего образования позволит ветерану расширить профессиональные возможности и реализовать право на обучение с учётом предусмотренных для участников СВО мер поддержки», — подытожил собеседник.