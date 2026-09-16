УПЧ в Ингушетии помог восстановить право многодетной матери на пособие

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, заявительница подавала заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, однако получала отказы со ссылкой на недостоверные или неполные сведения, а также на превышение допустимого дохода семьи из-за процентов по банковскому вкладу. При этом женщина представила документы, подтверждающие закрытие вклада, и выразила несогласие с принятыми решениями.

Для проверки изложенных в обращении доводов УПЧ направил запрос в Социальный фонд России. В ходе рассмотрения было установлено, что для назначения пособия требовалось уточнить сведения о доходах семьи и периоде обучения одного из детей.

После представления заявительницей необходимых документов Социальный фонд России пересмотрел вопрос и принял решение о назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей на период с августа 2026 года по июль 2027 года.

Размер выплаты составил 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ингушетии. Таким образом, право многодетной матери на социальное обеспечение восстановлено, а ежемесячное пособие на пятерых детей назначено в полном объёме.