Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем молодежи

«Ингушетия — это республика, где молодежь полна амбиций, идей и стремлений. Вы — настоящая гордость нашего народа. Желаю вам продолжать добиваться успехов в учебе, спорте, творчестве и во всех ваших любимых делах», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.

Напомним, история праздника начинается в СССР. Указ «Об установлении Дня советской молодежи» был принят Президиумом Верховного Совета страны 7 февраля 1958 года.

Раньше праздник отмечали 27 июня. Но в 2023 году Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о переносе праздничной даты. Теперь День молодежи отмечается в последнюю субботу июня.