В Назрани подошло к концу благоустройство территории по улице Московской

В рамках поручения мэра города Руслана Оздоева заменили сети водоснабжения, уложили новое асфальтовое покрытие, благоустроили сквер, установили декоративные скамейки, малые архитектурные формы и новое освещение. Во дворе многоквартирного дома также привели в порядок прилегающую территорию.

Также проведено озеленение, и пространство уже заметно преобразилось. Жители ближайших домов ежедневно приходят сюда на прогулки и проводят время с детьми. Остался завершающий штрих — установка новой детской площадки.

«Было обычное дворовое пространство — стало ещё одно благоустроенное и уютное место для отдыха в городе», — подчеркнули в мэрии.