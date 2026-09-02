Ингушетия заняла четвертое место во всероссийском проекте

По итогам оценки заявок и подтверждающих материалов республика вошла в топ-10 субъектов страны и стала победителем региональной номинации проекта. Высокий результат стал итогом комплексной работы команды по продвижению культурного, исторического и природного наследия края среди молодежи.

В рамках проекта команда занималась привлечением участников, информационным сопровождением инициативы, организацией очных мероприятий и не только. В качестве награды представители Ингушетии получат сертификаты программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которые позволят отправиться в туристическую поездку.

Напомним, «Знать. Любить. Гордиться!» — всероссийский проект, направленный на расширение знаний молодежи об истории, культуре и наследии родного края. Его участники получают возможность изучать особенности своих территорий не только в теории, но и через практические мероприятия и путешествия.