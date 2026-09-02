Тыва и Ингушетия намерены развивать сотрудничество в разных сферах

Постоянный представитель Ингушетии при Президенте РФ Муслим Оздоев по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Тывы, полномочным представителем республики Чоксумом Чеченом.
Как информировали газету «Ингушетия» в Постпредстве региона, стороны обсудили вопросы, касающиеся построения эффективного взаимодействия между представительствами, обмена опытом и налаживания координацию рабочих контактов.
По итогам встречи участники встречи выразили готовность развивать сотрудничество в различных отраслях экономики.