Почти 400 волонтерских мероприятий прошли в Ингушетии с начала года 

Одним из ключевых достижений стала поддержка всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активисты помогали жителям ориентироваться в процессе выбора, что позволило региону собрать 64 356 голосов и войти в число лидеров по стране.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что в этом году к волонтерской деятельности присоединились 5436 молодых людей. Общий фонд отработанных ими часов превысил 118 тысяч.

«Мне доводится встречаться с нашей молодежью на разных мероприятиях. Вижу, что многие ребята хотят не просто участвовать, а действительно приносить пользу. Это радует. Будем создавать для них больше возможностей», — отметил он.

Руководитель субъекта напомнил, что в этом году Ингушетия победила в конкурсе «Регион для молодых» и получила около 200 млн рублей федеральной поддержки. На эти средства будут созданы современные молодежные пространства. Продолжается и работа в рамках премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году поступило 132 заявки, четыре проекта стали победителями. Сегодня к волонтерскому движению уже подключены школы, органы власти, государственные учреждения, НКО и общественные организации.

«Уверен, круг участников будет расширяться. Спасибо всем, кто находит время помогать другим и делать что-то полезное для своей республики. Считаю, что таких ребят должно становиться больше», — добавил Глава республики.