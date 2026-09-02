Почти 400 волонтерских мероприятий прошли в Ингушетии с начала года 

Ресурсный центр добровольчества республики подвел промежуточные итоги года. С января в республике состоялось около 400 мероприятий с участием волонтеров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.
Одним из ключевых достижений стала поддержка всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Активисты помогали жителям ориентироваться в процессе выбора, что позволило региону собрать 64 356 голосов и войти в число лидеров по стране.
Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что в этом году к волонтерской деятельности присоединились 5436 молодых людей. Общий фонд отработанных ими часов превысил 118 тысяч.
«Мне доводится встречаться с нашей молодежью на разных мероприятиях. Вижу, что многие ребята хотят не просто участвовать, а действительно приносить пользу. Это радует. Будем создавать для них больше возможностей», — отметил он.
Руководитель субъекта напомнил, что в этом году Ингушетия победила в конкурсе «Регион для молодых» и получила около 200 млн рублей федеральной поддержки. На эти средства будут созданы современные молодежные пространства. Продолжается и работа в рамках премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году поступило 132 заявки, четыре проекта стали победителями. Сегодня к волонтерскому движению уже подключены школы, органы власти, государственные учреждения, НКО и общественные организации.
«Уверен, круг участников будет расширяться. Спасибо всем, кто находит время помогать другим и делать что-то полезное для своей республики. Считаю, что таких ребят должно становиться больше», — добавил Глава республики.