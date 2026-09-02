Транспортная полиция провела урок безопасности для детей на вокзале в Назрани

Такой формат позволил детям не в теории, но на практике ознакомиться с источниками повышенной опасности. Сотрудники полиции детально разобрали с ребятами типичные ошибки, которые приводят к несчастным случаям. Особое внимание было уделено запрету переходить железнодорожные пути в неположенном месте, пользоваться гаджетами и наушниками вблизи составов, также недопустимости пролезать под вагонами.

В ходе беседы сотрудники уделили внимание и ситуациям, когда подростки находятся на объектах транспорта без присмотра родителей, призвав их к максимальной концентрации внимания. Подобные мероприятия направлены на снижение травматизма среди молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.