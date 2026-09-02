Глава СУ СКР по Ингушетии Ахмед Асхабов взял на контроль обращения граждан

Приоритетное внимание в ходе приема было уделено соблюдению процессуальных сроков, качеству назначенных экспертиз и эффективности коммуникации между следователями и участниками судопроизводства.

Отмечается, что все поступившие сигналы будут тщательно проверены. Следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц. При подтверждении фактов нарушений будут применены предусмотренные законом меры воздействия.

Контроль за движением дел и фактическим устранением нарушений прав граждан осуществляется лично руководителем управления Ахмедом Асхабовым.