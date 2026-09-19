Имам Назрани Хизир Цолоев призвал к организованным выборам и единству 

На родном языке он призвал провести выборы организованно, без эксцессов, с доброжелательным отношением друг к другу в местах массового скопления людей.

Хизир Цолоев напомнил о важности единения ради благих дел и участия в выборах, подчеркнув, что каждый житель своим вкладом в жизнь республики влияет на ее будущее.

Он также отметил, что за последние годы сделано очень многое для развития региона: построены качественные дороги, множество социальных объектов, благоустраиваются кладбища, меняется облик городов и сел.

«Нам с вами сегодня было бы затруднительно собрать средства на строительство одной дороги или школы, а сегодня это делается, благодаря вниманию властей и неравнодушных людей, за что мы им благодарны. Пусть будет доволен ими Аллах», — сказал имам.

Напомним, 18-20 сентября в Ингушетии проходят выборы депутатов Госдумы и Народного собрания республики.