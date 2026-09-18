В первый день выборов в Ингушетии явка избирателей превысила 33% 

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканской избирательной комиссии, общая явка составила 33,04%. Это — 85 737 человек из 258 645, имеющих право голоса.

Начальник организационно-правового отдела избиркома Муса Горчханов отметил, что лидерами стали города Магас и Сунжа, также горный Джейрахский район. По его словам, нарушений избирательного законодательства и жалоб в течение дня не зафиксировано.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поблагодарил каждого, кто нашел время, пришел и проявил свою гражданскую позицию. «Отдельное большое спасибо всем, кто сегодня работал на избирательных участках, обеспечивал порядок, помогал людям и делал все необходимое, чтобы этот день прошел спокойно и организованно. Для многих это просто один день, но за ним стоит огромная работа десятков и сотен людей», — написал он в своем Telegram-канале.