Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин проголосовал на выборах в Магасе

Премьер отметил высокий уровень безопасности и комфорта на участках, напомнив, что республика всегда отличалась высокой электоральной активностью и власти рассчитывают на сохранение этой тенденции.

«Надеемся на активность и в этом году, ведь мы выбираем наше будущее», — подчеркнул Владимир Сластенин.

Напомним, явка в Ингушетии на выборах в Госдуму и Народное собрание по состоянию на 20 часов в первый день голосования превысила 33%, проголосовало 85 737 избирателей из 258 645.