Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин проголосовал на выборах в Магасе

Председатель правительства республики Владимир Сластенин исполнил свой гражданский долг, посетив 301-й избирательный участок, который расположен в гимназии «Марем» города Магаса, сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров.
Премьер отметил высокий уровень безопасности и комфорта на участках, напомнив, что республика всегда отличалась высокой электоральной активностью и власти рассчитывают на сохранение этой тенденции.
«Надеемся на активность и в этом году, ведь мы выбираем наше будущее», — подчеркнул Владимир Сластенин.
Напомним, явка в Ингушетии на выборах в Госдуму и Народное собрание по состоянию на 20 часов в первый день голосования превысила 33%, проголосовало 85 737 избирателей из 258 645.