Организацию голосования в трех городах оценил Махмуд-Али Калиматов 

Хусейн Плиев
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пресс-служба Главы и правительства Ингушетии

Организацию голосования в Магасе, Назрани и Карабулаке оценил Махмуд-Али Калиматов. Он отметил высокий уровень подготовки к выборам депутатов Государственной Думы и Народного собрания республики.

По его словам, процесс идет в штатном режиме, без происшествий. На участках созданы все необходимые условия для комфортного волеизъявления граждан. 

Глава Ингушетии поблагодарил членов избирательных комиссий и наблюдателей за слаженную работу, подчеркнув, что активность проявляют люди разных возрастов: многие приходят целыми семьями, с друзьями и коллегами.

«Хороший старт первого дня выборов. Впереди еще время, чтобы каждый, кто планировал принять участие в голосовании, смог это сделать», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале. 

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что явка избирателей на 15 часов первого дня выборов составила более 18%.

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