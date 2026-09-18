Организацию голосования в трех городах оценил Махмуд-Али Калиматов 

По его словам, процесс идет в штатном режиме, без происшествий. На участках созданы все необходимые условия для комфортного волеизъявления граждан.

Глава Ингушетии поблагодарил членов избирательных комиссий и наблюдателей за слаженную работу, подчеркнув, что активность проявляют люди разных возрастов: многие приходят целыми семьями, с друзьями и коллегами.

«Хороший старт первого дня выборов. Впереди еще время, чтобы каждый, кто планировал принять участие в голосовании, смог это сделать», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что явка избирателей на 15 часов первого дня выборов составила более 18%.