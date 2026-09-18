В отдаленном селе Чемульга Ингушетии открыли новый ФАП

Новый ФАП построен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России и реализуемого по Народной программе партии «Единая Россия».

В одноэтажном здании оборудованы кабинеты для приема фельдшера, терапевта и других врачей, процедурный и прививочный кабинеты, зона ожидания для пациентов. Объект соответствует современным требованиям оказания первичной медицинской помощи.

Махмуд-Али Калиматов в социальных сетях подчеркнул, что для села, где проживают более 700 человек, это действительно большое и долгожданное событие: ранее медпомощь в Чемульге оказывали в приспособленном помещении площадью 16 квадратных метров.

Открыть новый ФАП планировали еще в конце прошлого года, но подрядчик нарушил сроки. Власти довели работу до конца. Теперь у людей есть современный медицинский пункт рядом с домом.

Между тем, за последние годы в Чемульге уже многое изменилось: была проложена дорога, связавшая населенный пункт с селом Аршты, построен новый дом культуры, открытый в 2020 году.

«Теперь в центре внимания — старая школа. Она требует капитального ремонта, и мы активно работаем над тем, чтобы включить ее в список объектов на 2027 год. Считаю, что новое медучреждение — еще один шаг к тому, чтобы в селе были нормальные условия для жизни. Работа на этом не заканчивается, будем заниматься и другими вопросами, которые сегодня стоят перед Чемульгой», — отметил Глава региона.