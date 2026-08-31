В Ингушетии провели турнир «Предупреждение экстремизму»

Как информировали газету «Ингушетия» организаторы спортивной акции, в соревновании участвовало 20 человек. Программа включала в себя четыре тура, и чтобы пройти дальше, участнику нужно было справиться с индивидуальным заданием каждого этапа. Такая схема позволяла проверить не только физическую форму и умение играть, но и дисциплинированность, умение действовать по правилам и достигать целей.

Победителем стал Алихан Евлоев. Ему вручили денежный приз и сертификат от комитета по делам молодёжи.

Турнир провели в рамках профилактической работы с молодёжью. Его цель — укрепить значимые социальные ориентиры: уважение друг к другу, ответственность за свои поступки, умение работать в команде, а также снизить риск деструктивного поведения.